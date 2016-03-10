مغلى الشيح ينظف البطن.. سيبك من طعمه وريحته واشربه بإشراف طبى

الشيح من الأعشاب الشهيرة التى عرفها أجدادنا، ويتميز برائحته النفاذة، ويوضح الدكتور محمد راضى استشارى الأمراض الباطنة، أن شرب مغلى الشيح يجب أن يكون بجرعات يحددها الطبيب وليس بشكل عشوائى حيث يمكن أن يؤدى الإفراط فى تناوله لمشكلات صحية.

ويضيف استشارى الأمراض الباطنة أن الكثير من الأبحاث التى أجريت على الشيح أثبتت فاعليته كمشروب دافئ فى تخفيف مشكلات المعدة والجهاز الهضمى بعض الشىء، وبشكل عام يسهل تنظيف الأمعاء، ويخلصها من البواقى وما يعيش بها من ديدان ضارة.

ويوضح الدكتور محمد راضى أن الشيح يسهل عملية الإخراج، فهو ينظم من التبرز ويحسن منه، كما أنه غير قوى على الأمعاء، ويساعدها على العمل بشكل جيد، ما يترتب عليه الاستفادة من عناصر الطعام الذى يتناوله الفرد فيما بعد، كما يخلص البطن من تقلصاتها المؤلمة.

وتابع: الشيح من السهل أن يخلص المعدة من اضطراب الشهية، كما يساعد فى تخليصها من غازاتها الموجعة، واحتوائه على نسب من الكالسيوم والبوتاسيوم يضاعف فوائده.

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