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مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط تعلن الفائزة بالأم المثالية

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مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط تعلن الفائزة بالأم المثالية مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط تعلن الفائزة بالأم المثالية
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، عن أسماء الأم المثالية، والأب المثالى، والابن البار، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم لهذا العام.

وقال محمد فؤاد، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط، إن اللجنة التى تم تشكيلها لاختيار الفائزين والفائزات، وقع اختيارها طبقا للشروط المعمول بها على "سعاد متولى حمدان بركات المقيمة بقرية صنبو بمركز ديروط، الأم المثالية الأولى ، ممدوح مصطفى إسماعيل، صيدلى من مدينة أسيوط، الأب المثالى على مستوى المحافظة، كما تم اختيار "حمودة أحمد حمودة فرغلى" المقيم بمدينة أبوتيج، الابن البار على مستوى المحافظة.


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