بالصور.. نقل 778 قطعة أثرية من مخازن الأقصر إلى المتحف الكبير بالجيزة

بدأت الإدارة المركزية لآثار الأقصر بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، اليوم الخميس، فى إجراءات نقل 778 قطعة أثرية جديدة من قبل إدارات مخازن على حسن وأبو الجود ومدينة إسنا، إلى المتحف المصرى الكبير بالجيزة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وصرح الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر لـ"اليوم السابع" بأن عملية النقل المتعارف عليها تتم وسط تأمينات وتشديدات مكثفة للغاية لحماية القطع الأثرية حتى وصولها للعاصمة، وكذلك يتم تغليفها بصورة متميزة تبعًا للقواعد العالمية المتعارف عليها.

وأوضح مدير عام آثار الأقصر، أن القطع الأثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وإن كان أغلبها يعود لعصر الدولة الحديثة، من بينها تمثال كبير للملك أمنحتب الثالث والإله حورس من الجرانيت الوردى يزن حوالى 4 أطنان والذى سيتم عرضه على الدرج العظيم بالمتحف، بالإضافة إلى عدد من قطع الفخار ومجموعة من التوابيت.

وكان الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، قد صرح بأن المتحف يستعد الخميس، لاستقبال 778 قطعة أثرية جديدة يتم نقلها من مخازن على حسن وأبو الجود بالأقصر ومخازن مدينة إسنا تمهيدا لعرضها بالمتحف عند افتتاحه، كما تم إجراء أعمال الترميم الأولى للقطع الأثرية ذات الحالة الحرجة بالموقع قبل إجراء عمليات التغليف، والتى تتم على أحدث التقنيات المتعارف عليها فى مجال تغليف الآثار، لافتاً إلى أن القطع الأثرية كافة سيتم إيداعها بمعامل الترميم بالمتحف لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها وهو التقليد المتبع لكل القطع الأثرية التى يتم نقلها للمتحف.

"آثار الأقصر": إنهاء إجراءات نقل 778 قطعة آثرية جديدة لـ"المتحف الكبير"

"الآثار": المتحف الكبير يستقبل 778 قطعة أثرية من الأقصر غدا