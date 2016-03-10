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القليوبية تعدل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى استجابة لرغبة الطلاب

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القليوبية تعدل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى استجابة لرغبة الطلاب القليوبية تعدل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى استجابة لرغبة الطلاب
وافق اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية على تعديل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى للفصل الدراسى الثانى للعام 2015 / 2016، حيث تمت إعادة توزيع مواد الامتحان لتصبح مادة العلوم مع التربية الدينية ومادة الرياضيات مع اللغة الأجنبية.

وذلك استجابة لرغبة الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بالقليوبية، وحرصا منه على راحة الطلاب النفسية، كما تمت مراعاة ظروف سفر طلاب المدارس الدولية التابعة للمحافظة للخارج، لذا تم عقد امتحانات مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية للصف السادس الابتدائى بحيث تنتهى يوم 12 / 5 / 2016م قبل موعد سفرهم للخارج حرصا منه على مستقبلهم.

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