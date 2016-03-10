وزير التخطيط: مصر تحتل المرتبة 41 فى اقتصاديات الدول و116 بالتنمية المستدامة

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر تأتى فى المرتبة 41 فى حجم التبادل التجارى بين دول العالم، قياسًا لقيمة الناتج المحلى، مشيرا إلى أن مصر عام 2030 سوف تكون من أقوى 30 دولة فى الاقتصاديات فى العالم، وقال إن ترتيب مصر الحالى فى مجال التنمية هو 116 على مستوى العالم، وأنها ستقفز خلال السنوات القادمة من خلال العمل على تطبيق الاستراتيجية والتنمية المستدامة إلى ترتيب 40 على مستوى العالم، لكن بدون عدالة اجتماعية حقيقة لن يكون هناك تنمية مستدامة حقيقية.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر رؤية الحكومة التنموية 2030 الذى نظمته الغرفة التجارية بمكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى ووزير التموين الدكتور خالد حنفى، والدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ورئيس وأعضاء الغرف التجارية وأساتذة الجامعات ورجال أعمال وممثلين من المجتمع المدنى، تحت عنوان "استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 عراقة الماضى – أصالة الحاضر – إشراقة المستقبل".

وأكد "العربى" أن مصر تواجه العديد من تحديات فى المرحلة الحالية تعد هى الأصعب فى تاريخها، مؤكدا على أن التنمية المستدامة لها أبعاد ثلاثة "بعد اقتصادى واجتماعى وبيئى" لتحقيق المعادلة الصعبة فى التنمية للثلاثة أبعاد معا.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن الوزارة بدأت حملة الترويج و التعريف باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 فى 27 محافظة، تأتى فى مقدمتها محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن الاستراتيجية جاءت بهدف وضع رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع الاستراتيجية لتكون مصر من أوائل دول العالم التى تطلق استجابة للجمعية العامة للأمم المتحدة 2015 بالإعلان عن وضع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد "العربى" على أهمية وضع الاسترانتيجية العامة، بما يسمح بوجود آلية لمراقبة ومحاسبة الأداء الحكومى بشكل موضوعى، مرتبطة بمؤشرات أداء وتقارير محلية ودولية، وانعكاس ذلك بشكل واضح على المواطن، كما أكد على أهمية النتائج الملموسة من التنمية يشعر بها المواطن البسيط.

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