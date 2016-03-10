محافظ بنى سويف يصدر371 قراراً لإزالة مخالفات البناء فى 3 مدن

>أصدرالمهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف عدداً من القرارات الجديدة الخاصة بازالة مخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة والتي تمثلت في القيام بالبناء بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008م ، حيث بلغ عدد قرارات الإزالة الأخيرة 371 قراراً، بمعدل 233 قراراً ببني سويف 108 باهناسيا و30 قراراً بالفشن، لتصل جملة القرارات التي أصدرها المحافظ في الفترة من أول يناير 2016م حتى الأول من مارس الجاري 1269 قراراً.

شدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية بتكثيف المتابعة الميدانية لمواجهة البناء المخالف, والتأكيد على الإلتزام بالمواصفات الفنية للمباني,حفاظا على حياة المواطنين من الخطر.