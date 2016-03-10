بالصور.. وفد طلابى من جامعة ماجد برج الألمانية يزور جامعة أسيوط

استقبل الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط وفدا طلابيا من جامعة ماجد برج الألمانية، وذلك خلال زيارتهم لكلية التربية الرياضية بالجامعة، والتى تمتد حتى 17 من مارس الجارى، وذلك بحضور الدكتور أحمد صلاح الدين قراعة عميد الكلية، الذى أوضح أن تلك الزيارة تأتى فى إطار الاتفاقية المبرمة بين الجامعتين، والتى تهدف إلى التعاون العلمى والعمل المشترك فى عدد من المجالات من بينها إقامة مؤتمرات وندوات وتنفيذ لبرامج تبادل طلابى وأعضاء هيئة تدريس بكليتى التربية الرياضية.

وقد أكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على احترامه وتقديره للدولة والثقافة الألمانية وعمق العلاقات والروابط التى تجمع بين الشعبين على مر العقود الماضية، مشيرا إلى اهتمام الجامعة وحرصها على فتح قنوات التواصل والعمل المشترك بينها وبين كافة جامعات دول العالم، لما لها من أهمية فى تبادل الخبرات العلمية والبحثية فقط، ولما يلعبه تبادل الزيارات من دور فعال فى تحقيق التقارب الثقافى والاجتماعى بين الشعوب وفتح آفاق جديدة للمعرفة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة "أيتا أوكين" رئيسة الوفد عن سعادتها البالغة بتلك الزيارة وما وفرته الجامعة من حسن استقبال وضيافة للوفد، مؤكدةً على ما تتمتع به جامعة أسيوط من سمعة متميزة ومكانة علمية مرموقة بين الجامعات، مما يجعل التعاون معها مثمر ومفيد فى معظم المجالات، موضحةً أنه من المقرر أن يشارك الوفد خلال الزيارة فى عدد من التدريبات والأنشطة البدنية فى مختلف الألعاب المتخصصة بالكلية .

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