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مصادر: قطر تطالب بتأجيل التصويت على ترشيح أبو الغيط لمدة شهر

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مصادر: قطر تطالب بتأجيل التصويت على ترشيح أبو الغيط لمدة شهر مصادر: قطر تطالب بتأجيل التصويت على ترشيح أبو الغيط لمدة شهر
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة لليوم السابع أن قطر تعمل على إفشال جلسة التصويت على اختيار الأمين العام للجامعة العربية، لافتا إلى أن دولة قطر أبدت اعتراضا على ترشيح أحمد أبو الغيط لمنصب الأمين العام للجامعة العربية.

وأوضحت المصادر أن قطر طلبت خلال الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب المنعقد الان بالجامعة العربية تأجيل التصويت على ترشيح أبو الغيط لمدة شهر لحين حدوث توافق على اسم المرشح الجديد.


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