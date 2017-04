كم تملكين من الطاقة الإيجابية...بداخلك؟

نعم.. طاقة إيجابية تجعلك تتعاملين مع زوجك وأطفالك، وأصدقائك بشكل أفضل، ترين الحياة من منظور أكثر تفاؤلا و..و..و..

والسؤال: كم تملكين من هذه الطاقة الإيجابية؟ وهل من وسائل لتعزيزها؟ هيا: الاختبار يضع أمامك مجموعة من الحقائق عن ماهية هذه الطاقة وأهميتها، ويشير عليك ببعض طرق تعزيز الطاقة بداخلك، وتبعاً لإجاباتك تستطيعين اكتشاف الكثير.

1- هل تعرفين أن الإحساس بالسلام الداخلي يمدك بالمزيد من الطاقة الإيجابية؟

A نعم b غالباً c إلى حد ما d لا أعرف

2- هل تعلمين أن هناك بعض الأعشاب والخضروات والفاكهة يمكن أن يكون لها فائدة قوية في رفع تحقيق الطاقة الإيجابية؟

A نعم b غالباً c إلى حد ما d لا أعرف

3- هل تعرفين أن المشي وأنت مركزة التفكير في الشعور بالامتنان على أمور موجودة في حياتك.. تدفع بداخلك هرموناً يُعزز الشعور بالسعادة إلى الدماغ؟

A نعم b غالباً c إلى حد ما d لا أعرف

4- أوصى الخبراء باستنشاق الطاقة الإيجابية عن طريق الجلوس مع إرخاء عضلات الرقبة والظهر والأكتاف والتنفس بعمق؛ ما يؤدي إلى طرد شحنات التوتر والقلق..ما رأيك؟

A حقيقة مؤكدة b إلى حد كبير c أحياناً d لم أجرب

5- هل تتقبلين وجود الأخطاء ومن ثم تعملين على علاجها؟

A نعم b غالباً c أحياناً d قليلاً ما أفعل

6- هل تسعين لرفع الطاقة الإيجابية بداخلك بالابتسامة الصافية، واللعب مع الأطفال؟

A نعم b غالباً c أحياناً d أحاول

7- هل تعلمين أن الجلوس في الأماكن الهادئة والسجود على الأرض، والتأمل في الطبيعة الخلابة، والجلوس على الشاطئ... تصفى الذهن وتعزز الطاقة الإيجابية بداخلك؟

A أعلم b غالباً أعلم c أحياناً d لا أعلم

8- هل تمارسين الرياضة بشكل منتظم؟ تتخلصين من الأفكار والعادات الخاطئة؟ تشجعين نفسك دوما على حب الحياة؟

A نعم b غالباً c أحياناً d أحاول

9- هل تقفين أمام كلمة «مستحيل»؛ حيث إن 1% من أسباب النجاح ترجع للذكاء والعبقرية، و59% اجتهاد والتزام، و40% سلوك إيجابي؟

A نعم b غالباً c أحياناً d قليلاً ما أفعل

10- هل تعلمين أنك لو ركزت على شيء سلبي تنتكسين؟

A أعلمb غالباً أعلم c أحياناً d قليلاً ما أفعل



والآن اجمعي النتائج

A هي الغالبية...رصيدك كبير

بداخلك طاقة إيجابية كبيرة ما يساعدك على تقوية قدراتك على مقاومة التحديات، وامتلاكك لرصيد كبير منها جعلك ترين الصعوبات الحياتية أمراً طبيعياً ينبغي عدم الاستسلام له، وعليك الصد والمقاومة.

كلمة: اعلمي أن الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية سلوك قابل للعدوى؛ لذا يتوجب عليك اختيار الأشخاص المحيطين بك بعناية ودقة.



B هي الغالبية...رصيدك معتدل

إجاباتك تقربك من ملامح الشخصية التي تحمل بداخلها الكثير من الطاقة الإيجابية؛ فأنت على علم بأن هناك صفات عليك التحلي والتمسك بها لبعث الطاقة بداخلك، وكأنك تستنشقين الطاقة الإيجابية...هذا شيء جميل ولكنه غير كاف.

كلمة: واصلي طريقك ودربي نفسك على مزيد من التفكير الإيجابي ورؤية الحياة من منظور أكثر تفاؤلاً وحباً وعطفاً وتسامحاً مع النفس والمحيطين.



C هي الغالبية...رصيدك يحتاج لتعزيز

هناك طرق عديدة لرفع رصيد الطاقة الإيجابية بداخلنا، أبسطها ابتسامتك في وجه أخيك، مداعبة طفل، المسامحة، الجلوس على الأرض فهو يسحب الشحنات السلبية، التأمل في الطبيعة، تشجيع النفس على حب الحياة وما عليك إلا اختيار ما يتناسب معك فتُعزز طاقتك وتجنين الكثير

كلمة: حددي ما تريدين واسعي لتنفيذه؛ فالتفكير السلبي يجعل حياتك سلسلة من المتاعب والأحاسيس المحبطة، إضافة إلى التعاسة والأمراض النفسية والعضوية، وضياع فرص العمل



D هي الغالبية...خالية الوفاض منها

الحياة من حولنا جميلة وتستحق أن نتقبلها ونقبل عليها بحب وترحاب وأمل يتجدد، مع قلب يمتلئ بالحب والخير والرغبة في حياة أفضل وأجمل وأرقى وأكثر إنسانية، وهذا لن يتحقق وأنت خالية الوفاض من الطاقة الإيجابية، لذا عليك الحصول على رصيد من هذه الطاقة أعيدي قراءة الاختبار وتعرفي على طرق جديدة تفيدك.

كلمة: هيا اطردي شحنات القلق والخوف والتوتر، أوقفي الشعور بالرفض وعدم الرضا، قاومي الأفكار السلبية ولا ترتبطي بأشخاص يعوقون مسيرة حياتك أكثر مما يدفعونها للأمام.



