شكل أصابع مولودك تحدد شخصيته المستقبلية

ذلك الكائن الصغير حين تضعينه بين يديك وتبدأين بتأمله، تراودك الكثير من التساؤلات حول هذا الكائن وشخصيته ومزاجه وسلوكه مستقبلا، خاصة حين تمسكين بانامله الصغيرة الرقيقة بين اناملك وتقلبيها وتقبلينها، ولكنك لا تعرفين أنك من الممكن أن تضعي يدك على بعض جوانب شخصيته من خلال شكل أصابعه!!

المدربة ريتا خماش، أخصائية علم طاقة، تقدم لك الملاحظات التالية بخصوص أصابع "النونو"، فعليك التأمل ثانية، ولا تكتفي باللمس والاحتضان والتقبيل لها:



• تلمسي عقد أصابع يد الصغير فإذا كانت أصابعه كثيرة العقد، وشكل الأظفار دائري "دققي النظر جيداً" فمولودك سيكون من النوع المتفائل، ولكنه يتسم بالتسرع في الحكم على الأمور، ومن واجبك أن تراعي ذلك، وستكتشفين أنه الوردة الجميلة في حياتك، وسوف تفرحين لأن طفلك سيكون من النوع الذي يعترف بأخطائه رغم اعتداده بذاته، ولن يتعبك بالاعتذار حين يخطئ، كما أن طفلك لديه خاصية الكتمان، وهذه تكون ضارة أحياناً؛ لأنه ربما لا يصادقك، قلبه الطيب سيوقعه في مشاكل؛ لأنه سيتعرض للخداع من الآخرين.



• إذا كانت أصابع النونو "مولودك" من النوع المستقيم تماماً بلا أي ميل، فهو سيكون ذا قلب كبير، ولديه فضيلة الإيثار، وحب العطاء ولكنه سيكون انطوائياً كلما قابل الغدر ممن حوله، نظرته ليست متفائلة للحياة، ولكنه يكون مرحاً يملأ البيت بهجة؛ لأنه يكون في ظل من يحب، قد يبدو متحفظاً وبارداً؛ لأنه لا يحب أن يعامل الجميع بنفس المستوى من الانفتاح، أخيراً مولودك ذو الأصابع الطويلة يكره الخداع والكذب، ولذلك سيعود من الخارج باكياً ويرتمي في أحضانك؛ لأنه يخدع من الآخرين.



• إذا كانت أصابع مولودك ملتوية قليلاً/ وربما تلتوي للخلف أو الأمام فهو سيكون شخصية حساسة، ولكنه يفتقد روح المبادرة بالإفصاح عن مشاعره، وليس معنى ذلك أنه أناني، ولكن على العكس، وهو ذو قلب رقيق ويحسن العناية بالآخرين، يمكنك أن تعتمدي عليه في رعاية إخوته خاصة إذا كان مولودك البكر.



• إذا كان سبابته وبنصره بنفس الطول، فهو ذو شخصية حادة لا تتنازل عن حقوقها أو خدشها إذا ما تعرضت للاستفزاز، ولديه الإخلاص والحنان في المقابل.



• إذا كان بنصره أقصر من السبابة، فهو ذو شخصية واثقة من نفسها يجلب لك الشهادات والتكريمات، فهو يعمل وحده كفريق، ولكنه ليس انطوائياً، بل يمتلك ثقة بنفسه بلا حدود.



• إذا كان بنصره أطول من سبابته، فهو ذو شخصية رحيمة وتتعاطف مع الضعفاء، ويميل للحلول المنطقية عندما تعترضه أي مشكلة، فلا تتوقعي أن يكون مؤيداً لك على طول الخط حين يصبح مراهقاً.