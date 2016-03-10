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مدرب منتخب مصر لـ في الجول: نجوت من الموت بأعجوبة

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مدرب منتخب مصر لـ في الجول: نجوت من الموت بأعجوبة مدرب منتخب مصر لـ في الجول: نجوت من الموت بأعجوبة

نجا أحمد ناجي مدرب حراس المرمى لمنتخب من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لحادث ضخم على الطريق الدائري.

وقال أحمد ناجي في تصريحات لـ FilGoal.com:" "كنت ضيفا على برنامج مع شوبير للإعلامي أحمد شوبير مساء أمس الأربعاء".

ناجي أتبع "وبعد انتهاء الحلقة، وأثناء عودتي للمنزل تعرضت لحادث كبير على الطريق الدائري، بعدما فوجئت بسيارة نقل تحمل زيت تقفز فوق سيارتي".

وأضاف "أصبت ببعض الكدمات لكنني سليم ولله الحمد وأجريت بعض الأشعات أثبتت سلامتي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيجيري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2016.

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