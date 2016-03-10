مدرب الأهلي: بدائل حسام عاشور متوفرة.. والمباراة صعبة لعدة أسباب

أكد أسامة عرابي مدرب عام النادي الأهلي، أن مباراة فريقه أمام ريكرياتيفو الأنجولي ستكون صعبة لعدة أسباب.

وقال أسامة عرابي في تصريحات للصحفيين: "مباراة ريكرياتيفو صعبة لعدة أسباب".

وأوضح "أولا بسبب الأوضاع المناخية المتقلبة في أنجولا قبل المباراة، إذ تفاجئنا بهطول الأمطار والرطوبة العالية".

عرابي أتبع "المباراة أيضا ستقام في الثالثة عصرا، وهو توقيت صعب لا يعتاد لاعبونا عليه بطبيعة الحال".

وأضاف "رغم ذلك فنحن جاهزين للمباراة، والأهلي يملك لاعبون أصحاب خبرات وقادرون على التعامل مع مثل هذه الأمور".

وأتم "غياب حسام عاشور لن يوثر علينا لأننا نملك اللاعبين الأكفاء، القادرون على تعويض غيابه".