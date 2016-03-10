سباليتي لمدرب نيجيريا: من الصعب إيقاف صلاح الآن

حذر لوتشيانو سباليتي مدرب روما نظيره النيجيري سامسون سياسيا من خطورة المهاجم المصري محمد صلاح قبل مواجهة الفراعنة للنسور الخضراء في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا يوم 25 مارس الجاري ثم يستضيف رجال سياسيا في استاد برج العرب بعدها بأربعة أيام.

ويتسلح منتخب مصر مع مدربه هيكتور كوبر بأبرز لاعبيه محمد صلاح الذي يقدم مردودا ممتازا في المباريات الأخيرة مع فريقه روما.

ونشرت صحيفة فانجارد النيجيرية تصريحات سباليتي التي قال فيها:"من الصعب إيقاف صلاح في الوقت الراهن".

ويأمل المنتخب النيجيري أن يتجاوز الفراعنة الذي سيعتمدون بالدرجة الأكبر على سرعة ومهارة صلاح في لقاء الذهاب الذي من المنتظر فيه اندفاع أصحاب الأرض نحو الهجوم.