مصرع عامل مزرعة صعقًا بالكهرباء فى بنى سويف

لقى عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم، الخميس، أثناء قيامه بتنظيف العنابر بإحدى مزارع الدواجن، بمركز الواسطى، شمال بنى سويف، واستقبل مستشفى الواسطى المركزى شعبان رجب عشماوى ـ 28 سنة -عامل بمزرعة دواجن خاصة، مقيم قرية أشنت بمركز ناصر، جثة هامدة، وإدعاء صعق كهربائى.

دلت التحريات الأولية لمباحث الواسطى أنه أثناء قيام المجنى عليه بتنظيف عنبر الدواجن بالمزرعة صعقه التيار الكهربائى، مما أدى لوفاته ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاته.

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