أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

زراعة الشرقية تتحفظ على سيارة محملة بمبيدات زراعية مجهولة المصدر

Google+ Print
زراعة الشرقية تتحفظ على سيارة محملة بمبيدات زراعية مجهولة المصدر زراعة الشرقية تتحفظ على سيارة محملة بمبيدات زراعية مجهولة المصدر
تمكنت مديرية الزراعة بالشرقية، بأشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة ، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر.

وقالت المديرية ان ادارة الرقابة على المبيدات برئاسة المهندس عاطف زناتى وشرطة البيئة والمسطحات المائية ،ضبطت سيارة نقل في مدينة الزقازيق ، تحمل كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات مجهولة المصدر .

وتم تحرير محضر رقم 3751 جنح قسم ثان الزقازيق وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن جمعية الشوبك الزراعية لحين اتخاذ قرار من النيابه العامه بشأنها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365