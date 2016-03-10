زراعة الشرقية تتحفظ على سيارة محملة بمبيدات زراعية مجهولة المصدر

تمكنت مديرية الزراعة بالشرقية، بأشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة ، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت المديرية ان ادارة الرقابة على المبيدات برئاسة المهندس عاطف زناتى وشرطة البيئة والمسطحات المائية ،ضبطت سيارة نقل في مدينة الزقازيق ، تحمل كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات مجهولة المصدر .
وتم تحرير محضر رقم 3751 جنح قسم ثان الزقازيق وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن جمعية الشوبك الزراعية لحين اتخاذ قرار من النيابه العامه بشأنها .