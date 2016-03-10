زراعة الشرقية تتحفظ على سيارة محملة بمبيدات زراعية مجهولة المصدر

تمكنت مديرية الزراعة بالشرقية، بأشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة ، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر.

وقالت المديرية ان ادارة الرقابة على المبيدات برئاسة المهندس عاطف زناتى وشرطة البيئة والمسطحات المائية ،ضبطت سيارة نقل في مدينة الزقازيق ، تحمل كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات مجهولة المصدر .

وتم تحرير محضر رقم 3751 جنح قسم ثان الزقازيق وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن جمعية الشوبك الزراعية لحين اتخاذ قرار من النيابه العامه بشأنها .