متهم بالتخابر مع قطر لـ"شاهد": أنت من عذبتنى.. والشاهد: أنا مندهش

تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطنى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

وبدأت المحكمة بسؤال الشاهد مجرى تحريات الأمن الوطنى بالقضية، عن ضبطه وتفتيشه لمسكن المتهم "أحمد إسماعيل ثابت"، فأقر بأنه كان قائد المأمورية التى تولت عملية ضبط المتهم بمسكنه بمنطقة بولاق الدكرور، كما سألته المحكمة عن المكان الذى اصطحب إليه المتهمين "محمد عادل الكيلانى"، و"خالد حمدى عبد الوهاب" عقب ضبطها فأجاب بأن دوره قاصر عن القبض والتفتيش، وأنه لا يعلم مكان احتجازهما.

وسألته المحكمة مرة أخرى، حول قيام أى من رجال الشرطة بالتعدى بالضرب على أى من المتهمين، أجاب الشاهد بالنفى، فقاطعه "أحمد على عبده عفيفى" من داخل القفص قائلاً وموجهًا حديثه إلى المحكمة بأن الشاهد الماثل أمامها هو من قام بتعذيبه واستجوابه، فرد الشاهد بأنه اندهش من تصرف المتهم، وأن ما ذكره المتهم ليس سوى ادعاءات كاذبة، ولا يعلم سبب ذلك.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

بدء محاكمة "مرسى" و10 آخرين فى قضية "التخابر مع قطر"