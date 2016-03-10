حبس أمين شرطة وسيدة لاتهامهما بمساعدة متهم فى الهروب من مستشفى أحمد ماهر

قرر علاء عوض مدير نيابة المقطم الجزئية، حبس أمين شرطة وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الضابط المسئول عن قوة الترحيلات، فى واقعة هروب متهم بالاتجار فى المخدرات من مستشفى أحمد ماهر، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط المتهم الهارب.

كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أنه أثناء عرض المتهم على مستشفى أحمد ماهر، تمكن بمساعدة حماته وعدد من أفراد أسرته، من مغافلة أمين الشرطة المكلف بحراسته، وفر هاربًا.

وفى السياق ذاته، قررت مديرية أمن القاهرة إيقاف الضابط المسئول عن قوة الترحيلات عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق معه.

وقررت نيابة المقطم الجزئية، فى وقت سابق، حبس سائق تاكسى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وأمرت بالتحفظ على السيارة المستخدمة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة، أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من إلقاء القبض على سائق تاكسى وبحوزته 16 طربة حشيش، و50 ألف جنيه، وميزان حساس يستخدمه فى عمليات البيع، وذلك قبل ترويجها على عملائه بمنطقة المقطم، وأنكر المتهم أمام النيابة جميع الاتهامات.

ووردت معلومات أكدت التحريات عن استغلال سائق تاكسى لمهنته فى بيع المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وقامت قوة من ضباط إدارة مكافحة المخدرات من خلال مأمورية خاصة بإلقاء القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات.

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