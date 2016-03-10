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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى بقنا

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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى بقنا إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى بقنا
أصيب 7 أشخاص فى تصادم سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، ما أسفر عن إصابة كل من أحمد حسن أحمد 35 سنة، وجمالات محمد 50 سنة، وأسماء عيد 24 سنة، ووليد على 37 سنة، وأحمد أبو الفضل 28 سنة، وجمال الدين مغربى 55 سنة، وفخرى فؤاد 35 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لعمل الإسعافات الأولية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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