قائد "رعد الشمال": المناورة أحد أكبر التمارين العسكرية بالمنطقة

قال الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة قائد مناورة "رعد الشمال"، إن التمرين حقق الأهداف التى خطط من أجلها، وبذل جميع المشاركين الجهد المميز لتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم، وقد حظى التمرين باهتمام إقليمى ودولى.

وفى كلمة له ضمن ختام فعاليات التمرين المشترك "رعد الشمال"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخادم الحرمين الشريفين، وعدد من قادة وزعماء دول إسلامية وعربية: إن مناورة رعد الشمال سبقها عقد مؤتمرات لتطوير المفهوم والتخطيط، واستغرق وصول القوات إلى منطقة الحشد 3 أيام، وتم التدريب على المهمة خلال 15 يوماً، والتمرين أحد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة واتساع منطقة العمليات العسكرية التى تغطى مسرح عمليات المنطقة الشمالية.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد مناورة "رعد الشمال"، أن هذا التمرين يتزامن مع تنفيذ التمرين الميدانى فى قطاعات المسؤولية العملياتية للحدود الشمالية الذى سيتبعه غد الجمعة عرض عسكرى لجميع الدول المشاركة.

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة قائد مناورة "رعد الشمال"، إلى أنه تم خلال التمرين التدريب على التعايش ومحاكاة جميع الظروف المشابهة للحرب الفعلية، وتحقيق مبدأ القيادة والسيطرة، والعمل تحت قيادة موحدة مشتركة، وتم التخطيط لحشد القوات والانتشار والاستخدام والإسناد والإدامة وإعادة الانتشار للقوات المشاركة إلى دولها.

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