رئيس الجمعية الصينية للدبلوماسية العامة:سننفذ مشروعات تنموية بقناة السويس

>زار "اليوم السابع"، الجمعية الصينية للدبلوماسية العامة المسئولة عن التنسيق بين دول العالم والصين، من خلال تنسيق الزيارات المختلفة لكل الدولة واستضافة الصحفيين ورجال الأعمال والدبلوماسين فى الصين.

والتقى اليوم السابع بـ" Li Zhaoxing" الرئيس الفخرى لجمعية الشئون الخارجية للشعب الصينى ورئيس الجمعية الصينية للدبلوماسية العامة، الذى أكد أن الجمعية تهدف إلى تنمية الدبلوماسية الشعبية، التى أصبحت مهمة جداً فى ظل الانفتاح الاقتصادى وسهولة التنقل بين الدول، لافتاً إلى أن الصين لها إسهام كبير فى الحضارة الإنسانية، فقد حافظت على هويتها ولغتها لآلاف السنين، ونطمح أن يعرف جميع العالم المزيد عن الصين وتاريخها ولكن بعينهم الخاصة.

وأشار الرئيس الفخرى لجمعية الشئون الخارجية، خلال تفقد الصحفيين الأفارقة لمقر الجمعية، ضمن برنامج تعليمى وتدريبى شامل للتعرف على الثقافة والحضارة، وتعلم اللغة الصينية، والتعرف عن قرب على المجتمع الصينى، إلى أن الحكومة الصنية تدعم كل الدول الأفريقية، وبالنسبة لمصر سيتم تنفيذ مشروعات كثيرة على محور قناة السويس الجديدة.

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