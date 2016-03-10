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صور.. القوات المسلحة تنظم معرض فني لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد

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10 مارس 2016 | 2:43 مساءً

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افتتح اللواء أركان حرب مجدي الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، اليوم الأربعاء، المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر خلال المدة من 10 وحتى 19 مارس الجاري، بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر ، وذلك ضمن فعاليات إحتفالات القوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.
> وقال بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، منذ قليل، أن المعرض يضم العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات ، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي.
> وتحرص الجمعية على تنظيم المعرض بشكل دورى للمشاركة فى تسويق منتجات الأعضاء من ذوى الإحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، وذلك ضمن الأنشطة التى تقدمها الجمعية لإكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم .
> حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية .

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2016-03-10
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