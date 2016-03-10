بشرى سارة للمكفوفين.. باحثون يابانيون يكتشفون علاجاً جديداً للعمى

بشرى سارة للمكفوفين قد تعيد الأمل فى الإبصار من جديد، حيث اكتشف فريق من العلماء اليابانيين علاجاً جديداً للعمى عن طريق توليد عدة أنواع رئيسية لأنسجة العين من الخلايا الجذعية البشرية.

وحسبما ذكر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانى، هناك ما يقرب من 285 مليون شخص يعانون من ضعف البصر فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح العلماء اليابانيون، أن هذا الاكتشاف تم تطبيقه لاستعادة الرؤية فى الأرانب، لافتين إلى أن هذه النتائج تبعث الأمل للمكفوفين فى إمكانية استعادة الرؤية مرة أخرى.

وأشار العلماء إلى أن العين تتكون من أنسجة خاصة مستمدة من مجموعة متنوعة من الخلايا، وأظهرت الدراسة أن أنواع الخلايا مثل تلك التى تشكل شبكية العين أو القرنية، يمكن أن تنشأ فى المختبر مما يسمى بــ"الخلايا الجذعية المحفزة"، وهى الخلايا المتطورة، بحيث تصبح خلايا وأنسجة.

وأكد العلماء من جامعة كارديف وجامعة أوساكا فى اليابان، أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تطوير خلايا متعددة من العين، بما فى ذلك العدسة والقرنية والملتحمة من هذه الخلايا.

وأضاف الباحث البروفيسور أندرو كوانتوك، أن هذا البحث يبين أنواعا مختلفة من الخلايا الجذعية البشرية قادرة على تطوير خصائص القرنية والعدسة والشبكية، وسيتم تجربتها على البشر قريباً.

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