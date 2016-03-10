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رجيم الكرش يحميك من السرطان وأمراض القلب

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رجيم الكرش يحميك من السرطان وأمراض القلب رجيم الكرش يحميك من السرطان وأمراض القلب
تراكم فى منطقة البطن من أكبر المشكلات التى تؤثر على صحة القلب، الرئتين، الكبد، وينصح الأطباء بعمل للكرش للوقاية من أمراض ارتفاع ضغط الدم، السكر النوع الثانى، أمراض القلب، الخرف، والسرطان.

رجيم يصل بك للمساحة المناسبة لمحيط الخصر


>ويقدم الموقع الأمريكى "webmd" المساحة المناسبة لمحيط الخصر والذى يحدد المساحة المناسبة التى يجب أن يكون عليها بطنك، ويقول الدكتور "كريستين هيرستون" أستاذ مساعد أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائى بكلية طب جامعة "ويك فوريست": "عند تناول أطعمة ذات دهون عالية يبدأ الجسم فى تخزينها فى أماكن متفرقة ولكنها تتمركز بطريقة عالية فى منطقة البطن، ويفضل ألا تزيد مساحة خصر الفتاة عن 35 بوصة وفى الرجال 40 بوصة.

التمارين الرياضية تساعدك على رجيم الكرش


>وينصح بضرورة ممارسة تمارين يومية لمدة 30 دقيقة لمدة لا تقل عن 5 أيام فى الأسبوع عن طريق السير على الأقدام، أو 20 دقيقة جرى أو أى تمارين رياضية أخرى مثل الزومبا واستخدام الأجهزة الرياضية.

النظام الغذائى يساعدك على تخسيس الكرش


>الالتزام بالطعام خالى الدهون والوجبات ذات السعرات الحرارية القليلة يساعد على التخلص من الكرش سريعا وهو ما يجعلنا دائما فى الدائرة الخضراء أى البعيدة عن الأمراض غير المعدية والتى أصبحت منتشرة بشكل كبير مثل أمراض القلب والسرطان والسكر.

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