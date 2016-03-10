بالأسماء.. إعلان أسماء الأم والأب المثاليين والابن البار بأسيوط

مراسل «ONA»:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، الخميس، عن أسماء الأم المثالية، والأب المثالي، والابن البار، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والذي يوافق 21 مارس من كل عام .

وقال محمد فؤاد، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط، في تصريح صحفي،إن اللجنة التى تم تشكيلها لاختيار الفائزين والفائزين، وقع اختيارها طبقا للشروط المعمول بها على كل من ” سعاد متولي حمدان بركات المقيمة بقرية صنبو بمركز ديروط، الأم المثالية الأولى، ممدوح مصطفي إسماعيل، صيدلي من مدينة أسيوط، الأب المثالي على مستوى المحافظة”.

وأضاف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط، أنه تم اختيار حمودة أحمد حمودة فرغلي، المقيم بمدينة أبوتيج، الابن البار على مستوى المحافظة.