بوتين يجري مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء اليوناني حول الأزمة السورية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تطبيق الهدنة في سوريا يعد العامل الرئيسي لتحسين الوضع الإنساني في المنطقة، كما أنه يشكل خطوة مهمة على طريق التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأوضحت الدائرة الصحفية التابعة للكرملين، أن الرئيس الروسي أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إذ ركزت المحادثات على سير تسوية الأزمة السورية وقضية الهجرة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان أصدرته الدائرة الصحفية للكرملين: “لدى بحث القضايا الدولية، أولى الزعيمان الاهتمام الرئيسي للأزمة السورية مع التركيز على ضرورة تطبيق نظام وقف إطلاق النار في هذا البلد”.

وتابعت الدائرة الصحفية أن الرئيس الروسي ذكر أن ضمان تطبيق الهدنة يعد العامل الرئيسي لاستعادة الوضع الداخلي الطبيعي وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة، بالإضافة إلى كونه خطوة مهمة للغاية على الطريق إلى التسوية السياسية داخل سوريا.

بدوره ثمن رئيس الوزراء اليوناني عاليا الجهود في سياق تطبيق الهدنة في سوريا، كما أنه أطلع بوتين على الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لحل قضية اللاجئين.

كما تبادل الطرفان الآراء حول المسائل الملحة على جدول الأعمال المتعلق بالتعاون الثنائي، إذ أكدت موسكو وأثينا عزمهما المشترك على تعزيز العلاقات متبادلة المنفعة في مختلف المجالات، وبالدرجة الأولى في مجالات التجارة والاستثمارات والطاقة.