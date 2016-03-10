فيديو| خبير عسكري: رعد الشمال ثاني أكبر مناورة في المنطقة بعد النجم الساطع

قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب والخبير العسكري، إنه من الرسائل الواضحة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، على خلفية حفل اختتام مناورة رعد الشمال، هي دعم أي قوة اقليمية مشتركة في إطار مكافحة الإرهاب.

وأكد بخيت، أثناء مداخلته هاتفية مع الإعلامي شريف بركات، مقدم برنامج عين على البرلمان، المذاع على فضائية الحياة، على أن مناورة النجم الساطع، على عكس ما تداوله وسائل الإعلام، هي ثاني أكبر مناورة عسكرية في المنطقة بعد مناورة النجم الساطع، حيث يشارك فيها عدد كبير من القوات البرية يصل إلى «ثلث مليون عنصر»، وعدد كبير من القوات الجوية يصل إلى 2000 طائرة، أنواع مختلفة.

وأشار بخيت إلى أن هذا التدريب يحمل مهام متعددة، منها مواجهة الارهاب، التدريب على أعمال قتالية نظامية مشتركة، القتال لصالح تأمين المناطق المشتركة سواء على الحدود أو على المناطق المشتركة التي يتمركز عليها الارهاب، بالإضافة إلى التدخل في الكوارث.

وأضاف بخيت أن كل هذه النقاط لم تعد بدعة، بل أصبح هذا هو المجال العالمي للتدريب المشترك، مؤكدًا أنه لم يعد التدريب مقتصرًا على الأعمال القتالية التقليدية، لأنها مكلفة جدًا، بالرغم من هذا التدريب يعتبر من التدريبات المكلفة بشكل كبير يتعدى مليارات الدولارات.

وأكمل بخيت أن وجود الرئيس السيسي بين هذه الكوكبة من الرؤساس يتيح الفرصة للتشاور في إطار التدريبات المشتركة، كما يعطي الفرصة للتشاور على محاور كثيرة، مثل القضية السورية والقضية اليمنية وقضية التهديد الإراني لمنطقة الخليج، والتي تهم الكثير من الدول المشاركة في هذا التدريب.