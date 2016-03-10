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إزالة التعديات على أرض أملاك دولة مخصصة لمركز شباب فى اسيوط‎

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إزالة التعديات على أرض أملاك دولة مخصصة لمركز شباب فى اسيوط‎ إزالة التعديات على أرض أملاك دولة مخصصة لمركز شباب فى اسيوط‎

تمكنت رئاسة مركز ومدينة البداري من إزالة تعديات بعض الأهالي على أرض أملاك الدولة الجاري تخصيصها لمركز شباب الهمامية، التابع للوحدة المحلية بقرية العقال القبلي بالبداري والعمل على تسويتها، وذلك في إطار حملات المحافظة  لازالة كافة التعديات والمخالفات خاصة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع كافة الوحدات المحلية بالمراكز والوحدات المحلية.

ومن جانبه قال المهندس ياسر بدوي، رئيس الوحدة المحلية بقرية العقال القبلي، أنه تم إزالة التعديات على مساحة 6قراريط أملاك دولة مخصصة لإنشاء مركز شباب الهمامية وتم تسويتها لحين نقل التربة بها قريبًا وذلك بالتنسيق مع الأمن المركزى مشيرًا إلى استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي المخصصة لإنشاء المشروعات العامة.

وفي ذات السياق شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية له، على ضرورة إزالة كافة التعديات على اللأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة بشكل فوري حفاظًا علي الملكية العامة والرقعة الزراعية.

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