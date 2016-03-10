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ضبط نصاب جمع 70 مليون دولار من المواطنين بزعم استثمارها بالبورصات العالمية

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ضبط نصاب جمع 70 مليون دولار من المواطنين بزعم استثمارها بالبورصات العالمية ضبط نصاب جمع 70 مليون دولار من المواطنين بزعم استثمارها بالبورصات العالمية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد، مساعد الوزير، اليوم، الخميس، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بجمع 70 مليون دولار أمريكى من المواطنين بزعم استثمارها فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام "الفوركس" وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ .

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغ من بعض المواطنين بقيام "أحمد . ع . ع " مواليد 1981 ومقيم بمحافظة القاهرة صاحب شركة تعمل فى مجال تقديم الاستشارات المالية كائن مقرها بمدينة الرحاب محافظة القاهرة بتلقى مبالغ مالية منهم بالنقد الأجنبى بزعم استثمارها فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام (الفوركس) مقابل أرباح متفق عليها، وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ، بالمخالفة لأحكام القانون .

وأسفرت تحريات العميد حازم عبد الرحمن، مدير مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة البلاغ وقيام المتهم بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام (الفوركس) بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات تلقيه مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو (70 مليون دولار أمريكى) من مئات العملاء بالشركة بغرض استثمارها فى المجال المشار إليه مقابل أرباح، وأن الغالبية العظمى منهم أحجموا عن الإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم بالطرق الودية.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم.
>تم تشكيل فريق بحث لمتابعة وتحديد أماكن تردد المتهم لقيامه بترك محل إقامته خشية ضبطه متخذاً قدراً كبيراً من الحيطة والحذر، حيث توصل فريق البحث إلى اعتزام المتهم التوجه لإحدى المقاهى العامة بمنطقة الشيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن إحداها من ضبطه وبحوزته مجموعة من الأوراق مدون بها أسماء عملائه والمبالغ المالية المستحقة لهم وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه وأقر بارتكابه الواقعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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مصر 365

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