المحكمة تستمع للشهود فى اتهام غادة إبراهيم بـ"تسهيل أعمال منافية للآداب"

تستمع دائرة جنح دار السلام المنعقدة بمحكمة المعادى، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وأمانة سر محمد زكريا، إلى أقوال الشهود فى واقعة اتهام الفنانة غادة إبراهيم، وآخرين بإدارة وتأجير شقتها فى ممارسة أعمال منافية للآداب.

وعلى جانب آخر؛ قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة بإخلائها من المواطنين والصحفيين والمصورين قبل بدء الجلسة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد شافعى، قد تمكنت من ضبط الفنانة غادة إبراهيم بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب فى القاهرة.

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