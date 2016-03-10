أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المحكمة تستمع للشهود فى اتهام غادة إبراهيم بـ"تسهيل أعمال منافية للآداب"

Google+ Print
المحكمة تستمع للشهود فى اتهام غادة إبراهيم بـ"تسهيل أعمال منافية للآداب" المحكمة تستمع للشهود فى اتهام غادة إبراهيم بـ"تسهيل أعمال منافية للآداب"
تستمع دائرة جنح دار السلام المنعقدة بمحكمة المعادى، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وأمانة سر محمد زكريا، إلى أقوال الشهود فى واقعة اتهام الفنانة غادة إبراهيم، وآخرين بإدارة وتأجير شقتها فى ممارسة أعمال منافية للآداب.

وعلى جانب آخر؛ قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة بإخلائها من المواطنين والصحفيين والمصورين قبل بدء الجلسة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد شافعى، قد تمكنت من ضبط الفنانة غادة إبراهيم بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب فى القاهرة.


>- بدء محاكمة غادة إبراهيم بتهمة إدارة شقة لممارسة أعمال منافية للآداب
>

- إيداع الفنانة غادة إبراهيم حجز محكمة المعادى تمهيدًا لبدء محاكمتها
>

- بالفيديو والصور.. وصول غادة إبراهيم لنظر محاكمتها بتهمة إدارة شقة لأعمال منافية للآداب
>

- وصول 4 متهمات فى قضية غادة إبراهيم إلى محكمة المعادى
>

- تشديدات أمنية قبل بدء محاكمة غادة إبراهيم بتهمة إدارة شقة لأعمال مخلة بالآداب
>

- اليوم.. ثانى جلسات محاكمة غادة إبراهيم فى "تسهيل أعمال منافية للآداب"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية