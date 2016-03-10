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"الخبر الجديد " تطلق مبادرة " شارك في الخير" وتوزع وجبات على مرضى المستشفيات

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دشنت جريدة الخبر الجديد  مبادرة  "شارك فى الخير " مع بعض الشخصيات العامة بمحافظة دمياط، لتوزيع بعض المواد الغذائية والأدوية والملابس على المحتاجين، و المساهمة في أعمال الخير في المحافظة.

وصرح محمد دعبس منسق عام حملة " شارك فى الخير " أن الحملة تستهدف المشاركة المجتمعية بين افراد المجتمع الدمياطى، ومفتوحة لكل أبناء دمياط للمشاركة فى العمل الانسانى،  سواء بالتبرعات أو بالمواد الغذائية، أو بالأدوية أو الملابس أو بالمساهمة بالمجهود .
وأضاف " دعبس " أن فكرة الحملة خرجت من مكتب " الجريدة " و دخل فيها بعض الرجال الوطنيين، مؤكدا ان الحملة ستبدأ اليوم الخميس بتوزيع 150 وجبة افطار على مرضى معهد الأورام بدمياط، وسيتم تكريم الدكتور محمد زيدان مدير عام المعهد، والدكتور طارق هيكل نائب المدير،  والدكتور هانى والأستاذ عمر مدير العلاقات العامة بالمعهد.

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