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غدًا.. انطلاق الحلقات الجديدة من برنامج «ليلة سمر» على MBC مصر 2

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غدًا.. انطلاق الحلقات الجديدة من برنامج «ليلة سمر» على MBC مصر 2 غدًا.. انطلاق الحلقات الجديدة من برنامج «ليلة سمر» على MBC مصر 2

ليلة سمر

تستضيف الإعلامية سمر يُسري في الموسم الثاني من برنامجها “ليلة سمر” أبرز النجوم في الفن والرياضة والسياسة والمجتمع، والذي ينطلق غداً عبر شاشة “MBC 2″، ويُعرض الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً.
> وتفتح “سمر” خلالها برنامجها “ليلة سمر” مع ضيوفها مُناقشات جريئة وغير تقليدية في كل القضايا مع الحفاظ على الجانب الترفيهي الممتع. وتستضيف سمر يسري في أولي الحلقات الجديدة غداً، نجوم الفن الإستعراضي والرقص الشرقي، نجوي فؤاد، ولوسي، وهندية، وآلا كوشنير، في سهرة فنية مُختلفة حول الرقص الشرقي في مصر، وتطرح على ضيوفها سؤال حول نهاية زمن الراقصة المصرية وبداية عصر الراقصات الأجانب، وبين مؤيد ومُعارض من الفنانات المخضرمات والراقصة الأجنبية “آلا كوشنير” تدور المُناقشات الفنية المتنوعة حول تطور هذا الفن ومدي إستمراره وتأثيرة في نوعية الأفلام السينمائية حالياً.

يُعرض برنامج “ليلة سمر” على ” MBCمصر2″ الجمعه من كل إسبوع، الساعة 8:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الجمعه 11 مارس 2016 الساعة 8:00 مساءً.

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