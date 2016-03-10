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شركة «هيد» تمدد تعاقدها مع لاعبة التنس «ماريا شارابوفا»

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شركة «هيد» تمدد تعاقدها مع لاعبة التنس «ماريا شارابوفا» شركة «هيد» تمدد تعاقدها مع لاعبة التنس «ماريا شارابوفا»

ماريا شارابوفا

قالت سكاي سبورتس التلفزيونية، اليوم الخميس، إن شركة “هيد” التي تزود نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، بالمضارب مددت عقدها مع المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، رغم اعترافها بالسقوط في اختبار للكشف عن المنشطات في بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وبداية من الأسبوع المقبل لن تتمكن شارابوفا 28 عامًا، من المنافسة في بطولات التنس نتيجة إيقافها بصورة مؤقتة بعد اعترافها بتناول مادة محظورة رياضيا خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الاثنين الماضي.

وعلى خلفية اعتراف شارابوفا المفاجيء، علقت أكثر من جهة كانت ترتبط بعقود رعاية مع اللاعبة الروسية الشهيرة التعامل معها ومنها شركة “نايكي” للأدوات والملابس الرياضية وشركة “بورشه” لإنتاج السيارات الرياضية.

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