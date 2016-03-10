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12 أبريل أولى جلسات محاكمة صافيناز في قضية الرقص بدون ترخيص

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12 أبريل أولى جلسات محاكمة صافيناز في قضية الرقص بدون ترخيص 12 أبريل أولى جلسات محاكمة صافيناز في قضية الرقص بدون ترخيص

صافيناز

مراسل «ONA»:

حددت محكمة القاهرة الجديدة، الخميس، جلسة 12 أبريل المقبل، أولى جلسات محاكمة الراقصة الأرمينية صافيناز، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد فنادق التجمع الخامس.

كان المستشار شريف عبدالمنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف وليد السعيد، أحال في وقت سابق الراقصة صافيناز للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة الرقص بدون ترخيص.

كانت إدارة المصنفات الفنية قد حررت محضر للراقصة صافيناز، بسبب أدائها فقرة استعراضية بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة دون وجود ترخيص لها بالرقص، وتمت إحالة المحضر للمستشار شريف عبدالمنعم الذي أمر بإحالتها للمحاكمة.

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