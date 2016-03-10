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التحقيق مع مديرى 3 مستشفيات بالدقهلية لمخالفتهم قرارات نقابة الأطباء

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التحقيق مع مديرى 3 مستشفيات بالدقهلية لمخالفتهم قرارات نقابة الأطباء التحقيق مع مديرى 3 مستشفيات بالدقهلية لمخالفتهم قرارات نقابة الأطباء
بدأ لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء الفرعية فى الدقهلية التحقيق مع 3 من مديرى مستشفيات، لاختراقهم قرار النقابة العامة، باتخاذ الإجراءات التصعيدية الثانية، فى الامتناع عن العلاج بالأجر وتقديم الخدمة الطبية بالمجان، والتى أعلنت عنها عقب قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، لعدم الاستجابة لمطالب الأطباء بتأمين المستشفيات واسترداد كرامتهم، على حد وصف النقابة.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية، أرسل 3 فاكسات لاستدعاء مديرى مستشفى طلخا، وشربين، ودكرنس، لمثولهم أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، بعد صرفهم العلاج بأجر للمواطنين، وجار التحقيق معهم الآن.

وكان "اليوم السابع" قد نشر، فى نهاية فبراير الماضى، خبر تحويل 3 أطباء للتحقيق، فى واقعة اختراق قرار نقابة الأطباء العامة، باتخاذ الإجراءات التصعيدية الثانية، فى الامتناع عن العلاج بالأجر وتقديم الخدمة الطبية بالمجان.


>- "أطباء الدقهلية":التحقيق مع مديرى 3مستشفيات امتنعوا عن تنفيذ قرارات النقابة

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