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نيابة الغردقة تحقق فى العثور على نفايات طبية بالطريق الدائرى

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نيابة الغردقة تحقق فى العثور على نفايات طبية بالطريق الدائرى نيابة الغردقة تحقق فى العثور على نفايات طبية بالطريق الدائرى
تحقق نيابة الغردقة الجزئية، برئاسة المستشار محمد المأمون رئيس النيابة، فى واقعة عثور حملة من مجلس مدينة الغردقة على كمية كبيرة من النفايات الطبية بالطريق الدائرى بالغردقة، وقررت النيابة تشكيل لجنة من مديرية الصحة، لمعرفة مصدر النفايات الملقاة بالطريق الدائرى.

كانت حملة من حى شمال الغردقة أثناء تفقدها الطريق الدائرى بالغردقة لضبط السيارات التى تلقى المخلفات على الطرق الخارجية، لاحظت وجود أكوام مخلفات ونفايات طبية تحتوى على سرنجات وأكياس دم وفوط طبية.

وبفحصها تبين أنها تابعة لأحد المستشفيات الخاصة بالمدينة ألقتها على جانب الطريق، وعلى الفور تم إخطار مسئولى الصحة وشرطة البيئة، وانتقل النقيب أحمد عمارة من شرطة البيئة إلى موقع البلاغ لمعاينة النفايات الطبية، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


>مجلس مدينة الغردقة يعثر على نفايات طبية

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