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بالصور.. وزير الثقافة يصل مكتبة دمنهور لافتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب

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بالصور.. وزير الثقافة يصل مكتبة دمنهور لافتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب بالصور.. وزير الثقافة يصل مكتبة دمنهور لافتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب
وصل منذ قليل، حلمى النمنم وزير الثقافة يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب والدكتور سيد خطاب رئيس هيئة قصور الثقافة إلى مكتبة دمنهور العامة، لافتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب.

حيث تتضمن فعاليات المعرض الذى ينظم لأول مرة بالبحيرة مشاركة 39 دار نشر، بالإضافة إلى إقامة العديد من الندوات والأمسيات الثقافية والفنية ومعارض الفن التشكيلى وعروض الفنون الشعبية، ويستضيف المعرض الذى تعقد دورته من اليوم وعلى مدار 10 أيام عددا من المفكرين والأدباء، منهم الشاعر الكبير سيد حجاب والدكتور عمار على حسن والفنان محمود الجندى و الروائى يوسف القعيد والكاتب مسعود شومان والروائى طارق إمام وجمال القصاص وناصر دويدار، بالإضافة إلى الشيخ أحمد كريمة والمفكر حنا نعيم والكابتن أحمد شوبير وغيرهم من رموز الثقافة والإعلام فى .

وزير الثقافة بمكتبة دمنهور لافتتاح معرض الكتاب (1)

وزير الثقافة بمكتبة دمنهور لافتتاح معرض الكتاب (2)

وزير الثقافة بمكتبة دمنهور لافتتاح معرض الكتاب (3)

وزير الثقافة بمكتبة دمنهور لافتتاح معرض الكتاب (4)

وزير الثقافة بمكتبة دمنهور لافتتاح معرض الكتاب (5)

وزير الثقافة بمكتبة دمنهور لافتتاح معرض الكتاب (6)


>- غدًا.. وزير الثقافة يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب بمكتبة دمنهور

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