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وزير الطيران يبحث مع سفير الفلبين استئناف الرحلات بين البلدين

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وزير الطيران يبحث مع سفير الفلبين استئناف الرحلات بين البلدين وزير الطيران يبحث مع سفير الفلبين استئناف الرحلات بين البلدين

بحث الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، مع ليزلى جياها سفير الفلبين بالقاهرة استئناف الرحلات بين القاهرة ومانيلا ، وكذلك تشغيل رحلات إلى المطارات السياحية شرم الشيخ والغردقة ، حيث تربط والفلبين علاقات طويلة في مختلف المجالات، وذلك بمقر وزارة الطيران خلال استقبال الوزير للسفير الفلبيني لبحث سُبل التعاون ودعم العلاقات المشتركة بين البلدين فى مجال الطيران المدني.

وأعرب كمال عن استعداد الوزارة وشركاتها التابعة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، ومنح التراخيص لشركات الطيران المصرية والفلبينية لتشغيل رحلات منتظمة وعارضة بين مصر والفلبين ، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز العلاقات مع دول شرق آسيا، وفتح أسواق جديدة للترويج للمقاصد السياحية المصرية .

كما ناقش الإجتماع الذي حضره الطيار محمود طه الزناتي، رئيس سلطة الطيران المدني، تحديث الإتفاقيات الثنائية في مجال النقل الجوي بين البلدين ، وامكانية تعديل جدول الطرق مع فتح النقاط المتوسطة ، وإدراج بند المشاركة بالرمز مع دول طرف ثالث والسعة المقعدية وعدد الرحلات بين البلدين .

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