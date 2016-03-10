اتفاق «مصري عراقي أردني» لتنفيذ خط أنابيب البترول «البصرة – العقبة»

مراسل «ONA»:

عقد وزراء بترول كل من مصر والأردن والعراق، الخميس، جلسة مباحثات موسعة لدعم مسيرة التعاون المشترك بين الدول الثلاث فى كافة الأنشطة البترولية فى إطار أهمية تفعيل التعاون الاقليمى بين الدول الثلاث وإعطاء دفعات للمشروعات البترولية والغازية المشتركة وسبل تعزيز المصالح المشتركة.

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى والمهندس عادل عبد المهدى وزير النفط العراقى، على هامش المباحثات، محضر اجتماع اللجنة العليا الثلاثية بعد الاجتماعات التى شارك فيها مجموعات عمل من الدول الثلاث لاستعراض تطورات ما تم الاتفاق عليه من مشروعات الواردة فى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى منتصف نوفمبر الماضى فى الأردن ، بحضور المهندس فؤاد رشاد رئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية والمهندس عبدالمجيد الرشيدى رئيس شركة فجر المصرية .

وأشار وزير البترول، في بيان صحفي اليوم، إلى أنه تم عقد عدة جلسات ثنائية وثلاثية مع الوزيرين العراقى والأردنى لاستعراض أوجه التعاون القائمة والمشروعات المستقبلية ، مشيراً أنه لمس خلال المباحثات الرغبة الكاملة على دفع مجالات التعاون للاستفادة من الموارد المتاحة للدول الثلاث والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة فى تنفيذ المشروعات الكبرى فى صناعة البترول والغاز.

وأوضح الوزير المصري، أنه تم الاتفاق على تنفيذ خط أنابيب بترول إضافى موازى يبدأ من البصرة جنوب العراق ومنها إلى حديثة غرب العراق ثم إلى مدينة الزرقاء الأردنية ومنها إلى مدينة العقبة، ثم يتم نقل الخام بالناقلات إلى مصر لتكرير كميات من الخام بمعامل التكرير المصرية أو للتصدير .

وأشار إلى أن الدول الثلاث اتفقت على زيادة قطر خط الغاز المزمع إنشاؤه الموازى لخط أنابيب الخام من مدينة الرميلة جنوب العراق وحتى مدينة معان جنوب الأردن وربطه بخط الغاز العربى لنقل فائض الغاز الطبيعى العراقى لمصر.

وأضاف أن تعظيم البنية التحتية المتاحة بالدول الثلاث ودعم التكامل الاقتصادى من خلال تنمية الثروات البترولية هدف استراتيجى ، بالإضافة إلى أن التعاون يتيح صقل المهارات وتنمية الكوادر البشرية فى الدول الثلاث وأنه تم بحث إمكانية زيادة أنشطة شركة فجر المصرية لتشمل مجالات توصيل الغاز الطبيعى للصناعة داخل الأردن والاستفادة من إمكانيات شركات المقاولات والحفر المصرية فى تنفيذ المشروعات البترولية فى الأردن والعراق.

ومن جانبه أكد الوزير العراقى، الحرص الشديد للدول الثلاث على دعم التعاون المتبادل فى مشروعات إستراتيجية كبرى تسهم فى دعم النمو الإقتصادى لقطاعات أوسع تتعدى قطاع البترول فى الدول الثلاث لتحقيق المنفعة المشتركة وأضاف أن العراق يعد حاليا ثالث مُصدُر للبترول عالمياً حيث بلغ إنتاجه حالياً حوالى 7ر4 مليون برميل يومياً وأن هذه المشروعات تحقق الربحية والمنفعة المشتركة لكل الدول الأطراف .

كما أشاد الوزير الأردنى، بروح التعاون المشترك وجدية الأطراف الثلاث فى هذه المشروعات الإستراتيجية التى سيكون لها تحول اقتصادى مهم ، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من مؤسسات تمويل دولية بهذا المشروع الاستراتيجى الذى يدعم التعاون الإقليمى بين الدول الثلاث .