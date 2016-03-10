21 مارس..«مدكور» يقدم «شارع شريف» على سي بي سي سفرة

كتبت-إ نجي لطفي

> ينطلق برنامج “شارع شريف” الذي يقدمه الإعلامي المتميز شريف مدكور، على شاشة سي بي سي سفرة، يوم 21 مارس المقبل، ليذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام السادسة مساء ولمدة ساعتين، ليعتبر العرض الأول له على قناة طبخ متخصصة.

> “شارع شريف” برنامج ترفيهي متنوع يقدم شريف مدكور من خلاله مجموعة من الفقرات المختلفة في صورة جديدة من خلال ديكور البرنامج و هو عبارة عن شارع ممتد نشاهد فيه محاكاة للشارع الحقيقي الذي يحتوي على كوافير إلى جانب مطعم وأماكن للمشاة وللجلوس، وأهم ما يميزه عن غيره أنه متنوع لدرجة أنه يمكن اعتباره 5 برامج مختلفة ولكن في البرنامج ذاته.

> ويشهد البرنامج طبيعة خاصة لكل حلقة منفصلة تماما عن ما قبلها وما بعدها، كما سيخصص البرنامج يوماً للأطفال حيث سيستضيف أطفال مدارس للقيام بعمل حفلات رقص ومهرجانات، ليقدم نموذج للشارع المصري من حيث النظافة والهدوء والمودة والمحبة بين الناس، ليعتبر من أضخم إنتاجات 2016.