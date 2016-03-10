أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

21 مارس..«مدكور» يقدم «شارع شريف» على سي بي سي سفرة

Google+ Print
21 مارس..«مدكور» يقدم «شارع شريف» على سي بي سي سفرة 21 مارس..«مدكور» يقدم «شارع شريف» على سي بي سي سفرة

10 مارس 2016 | 1:55 مساءً

شريف مدكور

كتبت-إ نجي لطفي
> ينطلق برنامج “شارع شريف” الذي يقدمه الإعلامي المتميز شريف مدكور، على شاشة سي بي سي سفرة، يوم 21 مارس المقبل، ليذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام السادسة مساء ولمدة ساعتين، ليعتبر العرض الأول له على قناة طبخ متخصصة.
> “شارع شريف” برنامج ترفيهي متنوع يقدم شريف مدكور من خلاله مجموعة من الفقرات المختلفة في صورة جديدة من خلال ديكور البرنامج و هو عبارة عن شارع ممتد نشاهد فيه محاكاة للشارع الحقيقي الذي يحتوي على كوافير إلى جانب مطعم وأماكن للمشاة وللجلوس، وأهم ما يميزه عن غيره أنه متنوع لدرجة أنه يمكن اعتباره 5 برامج مختلفة ولكن في البرنامج ذاته.
> ويشهد البرنامج طبيعة خاصة لكل حلقة منفصلة تماما عن ما قبلها وما بعدها، كما سيخصص البرنامج يوماً للأطفال حيث سيستضيف أطفال مدارس للقيام بعمل حفلات رقص ومهرجانات، ليقدم نموذج للشارع المصري من حيث النظافة والهدوء والمودة والمحبة بين الناس، ليعتبر من أضخم إنتاجات 2016.

 

2016-03-10

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا