فيديو.. العرابي: ليس من حق البرلمان الأوروبي التدخل في قضية «جوليو ريجيني»

محرر «ONA»:

أكد السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب، أنه ليس من حق البرلمان الأوروبي التدخل في قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، أو في سير العدالة بمصر.

وعلق العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف بركات في برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة”، على مطالبات البرلمان الأوروبي للحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات للقبض على قاتلي “ريجيني”، قائلا :”من حقهم مناقشة أي شئ ولكن ليس من حقهم التدخل في سير العدالة بمصر”.

وأضاف: “أجرينا مباحثات مع نواب البرلمان الإيطالي حول قضية “ريجيني”، وأن والد الشاب الإيطالي أكد سابقا أنهم يحبون مصر ويثق في عدالة القضاء المصري”.

وطالب عضو مجلس النواب، البرلمان الأوروبي بعدم خلق مشاكل سياسية مع مصر، مؤكدًا أنه ستكون هانك محاولات كثيرة لإثارة القلاقل تجاه مصر من خلال مجموعات معينة بالبرلمان الأوروبي.