بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى بورصة برلين بعروض نوبية

تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية، التابعة لفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس، فى فعاليات بورصة برلين للسياحة العالمية ITB، والتى تم افتتاحها أمس ولمدة 5 أيام، بمشاركة 10 آلاف عارض يمثلون 185 دولة على مستوى العالم، لمختلف الشركات الخاصة بالسياحة والخدمات للقطاع السياحى.

وقدمت فرقة أسوان، 5 عروض فنية للفنون الشعبية والنوبية التى تتميز بها محافظة أسوان جنوب مصر، للمساهمة فى دعم جناح أسوان السياحى فى بورصة، والذى تشارك فيها مصر بقاعة على مساحة 2700 متر مربع، مقسمة لـ74 جناحاً يشارك بها 52 فندقًا و12 شركة سياحية، بالإضافة إلى مشاركة الغرفة التجارية الألمانية المصرية تمثل 11 شركة و7 فنادق، وتشارك مكتبة الإسكندرية بـ12 جناحًا بهدف توثيق الحضارة المصرية العريقة.

وتعد فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، تمثل مصر فى المسابقات والمهرجانات والأعياد القومية للمحافظات والمناسبات المحلية والعالمية، وتقدم الفرقة عددا من اللوحات الفنية الراقصة الشعبية مستوحاة من البيئة الأسوانية.

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