«لقد نفذ رصيدكم» تحرج القط على الهواء للمرة الثانية على «العاصمة»

تعرض الإعلامي ممتاز القط، مقدم برنامج حصريًا مع ممتاز، لموقف محرج على الهواء، بعد انقطاع الاتصال مع الطيار والخبير العسكري السعودي، محمد العامري، أثناء تعليقه على مناورات رعد الشمال، بعد «نفاذ رصيد» قناة «العاصمة».

وأثناء إجراء إعداد برنامج «حصريا مع ممتاز» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أمس الأربعاء، مداخلة هاتفية مع «العامري»، للتعليق على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي البيان الختامي للمناورات العسكرية «رعد الشمال»، انقطع الاتصال لنفاذ الرصيد على الهواء، لتنتهي المداخلة بـ«عفوا لقد نفذ رصيدكم».

وتعتبر هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتعرض فيها فريق الإعداد بقناة «العاصمة» لهذا الموقف، بعد تعرض الإعلامي سيد علي، لموقف محرج على الهواء، أثناء إجراء إعداد برنامجه «حضرة المواطن»، مداخلة هاتفية مع أسامة القواسمي المتحدث الرسمي لحركة فتح الفلسطينية، وانتهت بعد نفاذ الرصيد أيضًا.