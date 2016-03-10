مصطفى حجاج والراقصة الأوكرانية ألا كوشنير ضيفا «أبلة فاهيتا» غدًا على «سي بي سي»

كتبت: إ نجي لطفي

يحل المطرب مصطفى حجاج، والراقصة الأوكرانية ألا كوشنير، ضيوفًا على برنامج «أبلة فاهيتا» في أولى حلقات الموسم الثالث، والذي تقدمه الدمية الشهيرة، أبلة فاهيتا، على شاشة سي بي سي، وذلك غدًا الخميس، في تمام العاشرة مساءً، في حديث خاص وساخر عن أعمال مصطفى حجاج التي قدمها، بالإضافة لحديث خاص عن رحلة الراقصة الأوكرانية في مصر.

ويتحدث حجاج خلال الحلقة عن أعماله الفنية الماضية، وسط تعليقات أبلة فاهيتا عليها بطريقة ساخرة، ويكشف عن الجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة، كما تستعرض أبلة فاهيتا في الحلقة أيضا أهم أحداث الفترة الماضية بطريقة ساخرة كما جرت العادة.

يذكر أن البرنامج استضاف في موسمه الماضي عددًا من أشهر الفنانين ونجوم المجتمع، مثل الإعلامية هيلدا خليفة، والإعلامي خيري رمضان، والمطربة غالية بن علي، والإعلامي جابر القرموطي، والفنانة هالة فاخر.