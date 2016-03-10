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عامل يقتل جدته أثناء محاولته اغتصابها بحدائق القبة

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عامل يقتل جدته أثناء محاولته اغتصابها بحدائق القبة عامل يقتل جدته أثناء محاولته اغتصابها بحدائق القبة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على مسجل خطر قتل جدته أثناء اغتصابها بحدائق القبة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة من رمضان ح ع  ،61 عامًا، سائق، وشقيقه " ح  ح ع"   ،52 سنة، عامل احذية ومقيم الخانكة بمحافظة القليوبية بوفاة والدتهما المدعوة  "ف م ش" ، 79سنة ، ربة منزل ومقيمة شارع محمود حجازى ـ دائرة القسم ، وتم استخراج تصريح دفن وتم دفنها ، واتهما نجل شقيقتهما "محمد ج ذ"، 22سنة ، عاطل ومقيم شارع فرحات الفردوس ـ دائرة قسم شرطة الأميرية والسابق اتهامه فى 10 قضايا أخرهم 15133 لسنة 2014م حدائق القبة " سرقة وسائل نقل "  والمفرج عنه بتاريخ 25 فبراير 2016 ، ومراقب تحت شرط فى القضية رقم 8639 لسنة 2015  حدائق القبة "سرقة " والمقيم برفقتها بأنه وراء وفاتها.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بأنه كان يحاول اغتصابها إلا أنها توفيت أثناء ذلك فاستولى على مبلغ مالي 300 جنيه كانت بحوزتها وفر هاربا إلى أن تم ضبطه.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 4415 لسنة 2016 جنح القسم  وتولت النيابة العامة التحقيق..

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