7 أطعمة مساعدة في التدبير

يمكن استعمال بعض الأطعمة في التدبير المنزلي، وأهمها:

1. الخبز

تفيد بقايا الخبز في نزع البقع الصعبة عن الجدران. ادعكي الأخيرة بقطعة من الخبز الأبيض التالف باتجاه محدد، بعد نزع الحواف بواسطة السكين، تلافياً للخدوش.

2. الخيار

يزيل الخيار الصدأ عن الصنابير ويعيد لمعانها. كما أنه يساعد على التخلص من صرير الأبواب المزعج، بعد دعك الأخيرة بشريحة منه.

3. صلصة "المايونيز"

تساهم صلصة "المايونيز" في إزالة العلامات اللاصقة عن المنتجات.

ضعي القليل من صلصة "المايونيز" مكان العلامة المراد إزالتها، وانتظري لحوالي 10 دقائق، من ثم قومي بإزالتها بيديك واشطفي المنتج بالماء البارد، وستلاحظين اختفاء الآثار.

4. البطاطس

تساعد حبة من البطاطس في التخلص من بقايا الجبن العالقة بمبشرة الجبن، وذلك بفضل حمض "الأوكساليك" المتوفّر فيها.

5. البصل

يلمّع البصل المعادن. ما عليك سوى تقطيع حبة البصل إلى شرائح، وإضافة القليل من الماء إليها، ثم اغمسي قطعة القماش بالمزيج وامسحي بها قطعة المعدن.

6. زيت الزيتون

يحافظ زيت الزيتون على لمعان الخشب، من خلال مزج مقدار قليل منه مع الليمون الحامض، في بخّاخ.

رشّي بضع قطرات من الخليط المذكور على قطعة من القماش، ثمّ امسحي بها الخشب.

7. الشاي

يمتص الشاي المواد العالقة بالسجاد.

انثري القليل من مسحوق الشاي على المناطق التالفة من السجادة، ثمّ اتركيه لمدّة 15 دقيقة، قبل أن تغسلي تلك المناطق وتجفّفيها.

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