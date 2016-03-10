ضبط 6 قطع أسلحة خلال حملة أمنية فى قنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، حملة لضبط حائزى السلاح غير المرخص بمختلف مراكز المحافظة، والتى استمرت لمدة يوم واحد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، وقادها العميد أيمن فتحى رئيس مباحث مديرية أمن قنا، عن ضبط 6 قطع أسلحة، منها 4 قطع بنادق آلية وطبنجة ومسدس بدون ترخيص، بالإضافة إلى كمية من الطلقات النارية مختلفة الأنواع.
تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.