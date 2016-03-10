مباحث كفرالشيخ تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة أسفل كوبرى السكنة

تكثف مباحث كفر الشيخ، تحرياتها، بإشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، ومتابعة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، للوصول لمرتكبى جريمة قتل فتاة تم العثور على جثتها ملقاة أسفل كوبرى السكنة على رافد الطريق الدولى.

انتقل لموقع الحادث العميد محمد عمار رئيس المباحث، وتبين منن المعاينة أن الجثة لفتاة عمرها يتراوح من 13إلى 16سنة، وبمعاينة الجثة تبين أنها مقتولة ومربوطة بالجنازير من قدميها، تم إخطار النيابة لمعاينة الجثة وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لمعرفة طريقة الجريمة.

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