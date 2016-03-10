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ترشيح «سميرة سعيد» لجائزة لنجمة الغناء العربي وصاحبة أفضل أغنية للعام الحالي

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ترشيح «سميرة سعيد» لجائزة لنجمة الغناء العربي وصاحبة أفضل أغنية للعام الحالي ترشيح «سميرة سعيد» لجائزة لنجمة الغناء العربي وصاحبة أفضل أغنية للعام الحالي

 

سميرة سعيد _أرشيفية

رشّحت جوائز “الموركس دور” الديفا سميرة سعيد للحصول على جائزة فئتي أفضل أغنية عربية، ونجمة الغناء العربي لهذا العام.

وبحسب ما نقله موقع “روتانا” فإن  سميرة سعيد تتافس  في فئة أفضل أغنية عربية لعام 2015 بأربع أغنيات وهي: “هوا هوا”، و”عايزة أعيش”، و”المظلوم”، و”شوفو شوفو”.
> ويأتي ترشيح الديفا لنيل هاتين الجائزتين نظراً للنجاح الكبير الذي حقّقه ألبومها الأخير “عايزة أعيش” والذي نجحت في العودة للجمهور وبقوة، من خلاله، وهو من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
> يذكر أنّ سميرة سعيد كانت قد أحيت مؤخراً حفلاً ناجحاً بمسرح دار أوبرا جامعة للعلوم والتكنولوجيا.

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