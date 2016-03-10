بالصور.. رئيس الوزراء يبحث مد خط أنابيب بترول بين مصر والأردن والعراق

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، كل من وزير النفط العراقى الدكتور عادل عبد المهدى، ووزير الطاقة الأردنى الدكتور إبراهيم سيف، وحضر اللقاء وزير البترول المصرى المهندس طارق الملا، وسفير العراق بالقاهرة.

وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاعى البترول والغاز فى مصر شهدا خطوات جادة وملموسة فى دفع أنشطة البحث وتنمية الحقول، من خلال تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فيهما، وذلك فى اطار جهود الحكومة المصرية لزيادة الإنتاج ومواجهة تحديات الطاقة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل شدد خلال اللقاء على ما توليه مصر من اهتمام كبير لتعزيز علاقاتها مع أشقائها العرب فى كافة المجالات، وتطلعها إلى عودة الاستقرار لربوع المنطقة، بما يعزز التعاون والتكامل بينهم فى كافة المجالات الاقتصادية ومن بينها النفط والغاز.

كما أشار وزير البترول المصرى إلى أن هناك العديد من المجالات المقترحة للتعاون مع عدد من الدول العربية، من بينها العراق والأردن فى قطاع النفط، والتى سيتم بحث آخر مستجداتها خلال الزيارة الحالية للوزيرين العراقى والأردنى، ومن ذلك مشروع خط انابيب البترول (البصرة-العقبة) الذى اتفقت عليه البلدان الثلاثة بعمان فى منتصف نوفمبر 2015، فضلا عن الفرص المتاحة فى مجالات تدريب مصر للكوادر العراقية العاملة فى قطاع النفط، وزيادة فرص عمل شركات البترول المصرية هناك.

من جانبه، أشار وزير النفط العراقى إلى أهمية مشروع مد خط الأنابيب من جنوب الأراضى العراقية إلى ميناء العقبة بالأردن ثم إلى ميناء العين السخنة، ومنه إلى البحر المتوسط عبر الاراضى المصرية، وذلك فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاثة فى مجال البترول والغاز، مشيرا إلى أنه جارى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن العديد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك فى قطاعى البترول والغاز.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الطاقة الأردنى أهمية تنفيذ المشروع المقترح طبقا للجدول الزمنى الموضوع له، وخاصة مع ما يمثله من أهمية كبير فى تلبية احتياجات الأردن من المشتقات النفطية والغاز الطبيعى، مشددا على ضرورة تنفيذ المزيد من المشروعات الانمائية بالدول العربية، لما لها من أثر كبير فى توفير فرص العمل للشباب، والحيلولة دن استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية.

وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال اللقاء تناول تطورات الأوضاع الداخلية فى العراق، حيث أشار وزير النفط العراقى إلى التحسن الأمنى الكبير هناك بفضل ما تحرزه القوات العراقية من تقدم هام فى استعادة مساحات واسعة من الأراضى العراقية.

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