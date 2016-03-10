أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. رئيس الوزراء يبحث مد خط أنابيب بترول بين مصر والأردن والعراق

Google+ Print
بالصور.. رئيس الوزراء يبحث مد خط أنابيب بترول بين مصر والأردن والعراق بالصور.. رئيس الوزراء يبحث مد خط أنابيب بترول بين مصر والأردن والعراق
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، كل من وزير النفط العراقى الدكتور عادل عبد المهدى، ووزير الطاقة الأردنى الدكتور إبراهيم سيف، وحضر اللقاء وزير البترول المصرى المهندس طارق الملا، وسفير العراق بالقاهرة.

شريف اسماعيل وزراء بترول العراق و الاردن (1)

وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاعى البترول والغاز فى شهدا خطوات جادة وملموسة فى دفع أنشطة البحث وتنمية الحقول، من خلال تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فيهما، وذلك فى اطار جهود المصرية لزيادة الإنتاج ومواجهة تحديات الطاقة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل شدد خلال اللقاء على ما توليه مصر من اهتمام كبير لتعزيز علاقاتها مع أشقائها العرب فى كافة المجالات، وتطلعها إلى عودة الاستقرار لربوع المنطقة، بما يعزز التعاون والتكامل بينهم فى كافة المجالات الاقتصادية ومن بينها النفط والغاز.

شريف اسماعيل وزراء بترول العراق و الاردن (2)

كما أشار وزير البترول المصرى إلى أن هناك العديد من المجالات المقترحة للتعاون مع عدد من الدول العربية، من بينها العراق والأردن فى قطاع النفط، والتى سيتم بحث آخر مستجداتها خلال الزيارة الحالية للوزيرين العراقى والأردنى، ومن ذلك مشروع خط انابيب البترول (البصرة-العقبة) الذى اتفقت عليه البلدان الثلاثة بعمان فى منتصف نوفمبر 2015، فضلا عن الفرص المتاحة فى مجالات تدريب مصر للكوادر العراقية العاملة فى قطاع النفط، وزيادة فرص عمل شركات البترول المصرية هناك.

من جانبه، أشار وزير النفط العراقى إلى أهمية مشروع مد خط الأنابيب من جنوب الأراضى العراقية إلى ميناء العقبة بالأردن ثم إلى ميناء العين السخنة، ومنه إلى البحر المتوسط عبر الاراضى المصرية، وذلك فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاثة فى مجال البترول والغاز، مشيرا إلى أنه جارى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن العديد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك فى قطاعى البترول والغاز.

شريف اسماعيل وزراء بترول العراق و الاردن (3)

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الطاقة الأردنى أهمية تنفيذ المشروع المقترح طبقا للجدول الزمنى الموضوع له، وخاصة مع ما يمثله من أهمية كبير فى تلبية احتياجات الأردن من المشتقات النفطية والغاز الطبيعى، مشددا على ضرورة تنفيذ المزيد من المشروعات الانمائية بالدول العربية، لما لها من أثر كبير فى توفير فرص العمل للشباب، والحيلولة دن استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية.

وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال اللقاء تناول تطورات الأوضاع الداخلية فى العراق، حيث أشار وزير النفط العراقى إلى التحسن الأمنى الكبير هناك بفضل ما تحرزه القوات العراقية من تقدم هام فى استعادة مساحات واسعة من الأراضى العراقية.

شريف اسماعيل وزراء بترول العراق و الاردن (4)

شريف اسماعيل وزراء بترول العراق و الاردن (5)

شريف اسماعيل وزراء بترول العراق و الاردن (6)

شريف اسماعيل وزراء بترول العراق و الاردن (7)


>- اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وزيرى البترول فى الأردن والعراق ومسئول أممى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين