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وزير الزراعه: صرف قروض البتلو لصغار المربين الأسبوع المقبل بفائدة 5%

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وزير الزراعه: صرف قروض البتلو لصغار المربين الأسبوع المقبل بفائدة 5% وزير الزراعه: صرف قروض البتلو لصغار المربين الأسبوع المقبل بفائدة 5%

الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إعادة إحياء مشروع البتلو، لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء، والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

ومن جانبه قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم البدء في صرف مبلغ 100 مليون جنيه كدفعة أولى للمشروع، بفائدة 5% فقط، وذلك من أصل مبلغ 300 مليون جنيه مخصصة له، لتمويل صغار المربيين والمزارعين والجمعيات التعاونية للانتاج الحيواني، والشركات وشباب الخريجين المشاركين فيه.

وتابع فايد أنه سيتم صرف القروض بدءًا من الإسبوع المقبل، من خلال فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة بكافة قرى ومحافظات الجمهورية.

وأكد وزير الزراعة أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على إحداث تنمية في مجال تسمين العجول وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي منها، فضلاً عن خطة  الوزراة لتنمية الثروة الحيوانية في ، وتذليل العقبات امام صغار المربيين وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين.

ومن جانبه قال المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، ان المبلغ الذي تم تخصيصه للمشروع هو دفعة أولى، بحيث تستخدم كحساب دوار لإقراض المزارعين، على أن يلتزم البنك بتوفير التمويل اللازم للعلائق اللازمة للتسمين وتوفير القروض الميسرة لهذا الغرض بالسعر المدعم.

وأوضح سالم انه تم تبليغ كافة فروع البنك بالقواعد الخاصة بالاقراض، بحيث يتوجه المزارعين الى افرع البنك بدءاً من الاسبوع المقبل للحصول على القروض، لافتاً الى انه شدد على كافة مسؤلي الفروع بضرورة التيسير على المزارعين والمربيين المشاركين في المشروع.

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